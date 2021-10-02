Венедіктова не вірить в інсценування замаху на Шефіра та заявляє про 10 версій у слідства

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про те, що слідство розглядає 10 версій причини замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Про це вона розповіла на брифінгу у Трускавці, де зібралася фракція «Слуги народу».
«Версії були озвучені відразу. Є дві основні версії, але ми відпрацьовуємо й інші. У нас — понад десяти версій, з якими ми працюємо, ми їх не відкидаємо», — сказала вона.
За словами Венедіктової, розслідування в цій справі «рухається». Також генпрокурор не вірить, що замах на Шефіра був інсценованим. «Я прибула на місце подивитися на машину, подивитися на водія, якого ще не відвезла швидка. У мене не було жодних сумнівів, що це не постановка», — сказала вона.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.