Венедіктова не вірить в інсценування замаху на Шефіра та заявляє про 10 версій у слідства

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про те, що слідство розглядає 10 версій причини замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це вона розповіла на брифінгу у Трускавці, де зібралася фракція «Слуги народу».

«Версії були озвучені відразу. Є дві основні версії, але ми відпрацьовуємо й інші. У нас — понад десяти версій, з якими ми працюємо, ми їх не відкидаємо», — сказала вона.

За словами Венедіктової, розслідування в цій справі «рухається». Також генпрокурор не вірить, що замах на Шефіра був інсценованим. «Я прибула на місце подивитися на машину, подивитися на водія, якого ще не відвезла швидка. У мене не було жодних сумнівів, що це не постановка», — сказала вона.