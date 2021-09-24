Замах на Шефіра: правоохоронці «дещо знайшли» в лісі під Києвом, до розслідування долучили ФБР

За словами Єніна, нині близько 430 га лісу під Києвом ретельно досліджують слідчі, представники ДСНС і нацгвардійці, уже є перші знахідки.

«Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів в обʼєктивності, неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, іде процес», — розповів він.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у програмі « Свобода слова Савіка Шустера ».

«Ми дещо знайшли, і всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз. Ми продовжуємо шукати, наскільки нам дозволяє це зробити світловий день, наші експерти працюють у криміналістичних лабораторіях наднормово, ми не зупиняємося, зокрема у вихідні дні», — наголосив заступник очільника МВС.

Також Єнін повідомив, що слідчі допитали свідків замаху «буквально в перші години після злочину».

«Ми дослідили декілька тисяч телефонних дзвінків, з’єднань усіх трубок, які у момент вчинення злочину або безпосередньо перед ним, за кілька днів перебували у відповідних зонах», — додав він.

На думку слідства, зауважив Єнін, нападник був професіоналом і діяв не сам.

«Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Вони так само піддані відповідним експертизам. Це все спростить нам пошук правопорушника і його спільників», — запевнив посадовець.