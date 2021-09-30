У США звільнили декілька сотень співробітників лікарень, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу

У Північній Кароліні система лікарень Novant Health, у якій працює понад 35 тисяч співробітників, звільнила близько 175 своїх працівників за те, що вони не зробили щеплення. У Техасі 153 співробітники звільнили, або відсторонили від роботи через вимогу вакцинуватися. З них 26 — медсестри.

У штаті Делавер головну лікарняну систему штату залишили 150 співробітників, які не вакцинувалися у встановлений термін. Також видання зазначає, що у Нью-Йорку цього тижня були відсторонили понад 600 співробітників лікарень через відмову від щеплень, які ризикують втратити роботу. Повідомляється, що невакцинованих працівників відправили у відпустку без збереження заробітної плати, але вони можуть повернутися після того, як повністю вакцинуються.