Президент США Байден отримає третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент США Джо Байден сьогодні, 27 вересня, отримає третю дозу вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу.

Про це повідомили в Білому домі, передає AFP.

Байден отримає бустерну дозу через три дні після того, як у США почали робити бустерні щеплення вакциною Pfizer/BionTech для людей у віці 65 років і старших, а також для деяких американців з групи високого ризику.

Лідер США закликав усіх, хто має право на додаткову вакцинацію (близько 60 мільйонів американців), зробити щеплення.