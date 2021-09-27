Президент США Байден получит третью дозу вакцины от коронавируса

Президент США Джо Байден сегодня, 27 сентября, получит третью дозу вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса.

Об этом сообщили в Белом доме, передает AFP.

Байден получит бустерную дозу спустя три дня после того, как в США начали делать бустерные прививки вакциной Pfizer/BionTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.

Лидер США призвал всех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию (около 60 миллионов американцев), сделать прививку.