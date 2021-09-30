В США уволили несколько сотен сотрудников больниц за отказ вакцинироваться от коронавируса

В США сотни медицинских работников уволили или отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19.

Об этом пишет ABC News.

В Северной Каролине система больниц Novant Health, в которой работает более 35 тысяч сотрудников, уволила около 175 своих работников за то, что они не сделали прививки. В Техасе 153 сотрудника уволили или отстранили от работы из-за требования вакцинироваться. Из них 26 — медсестры.