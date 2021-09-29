Американская United Airlines увольняет почти 600 сотрудников за отказ от вакцинации

Американская авиакомпания United Airlines увольняет 593 сотрудников из-за их отказа вакцинироваться от коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
«Это было невероятно сложное решение, но безопасность нашей команды всегда была нашей первоочередной задачей», — заявили в пресс-службе компании, отметив, что у кандидатов на увольнение еще есть время до официального решения (15 октября).
Ряд сотрудников уже оспорили в суде политику компании.
United Airlines в начале августа стала первым авиаперевозчиком США, который ввел для своих сотрудников обязательную вакцинацию против коронавируса.
В United заявили, что более 99% ее сотрудников в США вакцинированы, а под сокращение могут попасть 3% сотрудников от общего числа в 67 тысяч человек.
- Администрация президента США Байдена проводит в Штатах активную кампанию по вакцинации. Накануне в стране разрешили бустерные прививки вакциной Pfizer/BionTech. 27 сентября третью дозу вакцины получил Байден.
- В августе Пентагон ввел обязательную вакцинацию для военных США.