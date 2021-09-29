Американська United Airlines звільняє майже 600 співробітників за відмову від вакцинації

«Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням», — заявили у пресслужбі компанії, зазначивши, що у кандидатів на звільнення ще є час до офіційного рішення (15 жовтня).

United Airlines на початку серпня стала першим авіаперевізником США, який запровадив для своїх співробітників обовʼязкову вакцинацію проти коронавірусу.

В United заявили, що понад 99% її співробітників у США вакциновані, а під скорочення можуть потрапити 3% співробітників від загальної кількості у 67 тисяч людей.