Пентагон запровадив обов’язкову вакцинацію для військових США

Пентагон ухвалив рішення ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для американських військових.
Про це пише «Голос Америки».
За словами речника Пентагону Джона Кірбі, вакцинація стане обов’язковою для всіх чинних військовослужбовців, яких у США близько 1,3 мільйона.
«Ми готуємо інструкції для збройних сил. Терміни завершення вакцинації, іншими словами, як швидко ми хочемо її провести - ми працюємо над цими інструкціями прямо зараз», — підкреслив він.
- Управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) видало постійний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, створеної американською фармацевтичною корпорацією Pfizer Inc та її німецьким партнером BioNTech. Державний регулятор визнав, що повний цикл клінічних випробувань пройшов успішно. Рішення FDA розширює можливості держустанов і приватних роботодавців вводити обовʼязкову вакцинацію своїх співробітників.