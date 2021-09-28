StateWatch: МОЗ планує за наступні три роки закупити вакцин від коронавірусу на майже 8 мільярдів гривень

Міністерство охорони здоров’я планує за наступні три роки закупити вакцин від коронавірусу на майже 8 мільярдів гривень. Цього вистачить, щоб придбати понад 26 мільйонів доз.
Про це пише експертна організація StateWatch після аналізу бюджетного запиту МОЗ за програмою вакцинації населення у 2022—2024 роках.
Відомство планує щороку витрачати на вакцинацію 2,6 мільярда гривень. Щороку планується вакцинувати 4,4 мільйона людей, або приблизно 13% дорослого населення, двома дозами.
Експерти зазначають, що уряд повинен переглянути власну комунікаційну кампанію щодо вакцинації, адаптувати її під різні верстви населення й активніше розвінчувати фейки.
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