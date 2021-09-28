StateWatch: Минздрав планирует за следующие три года закупить вакцин от коронавируса на почти 8 млрд гривен

Министерство здравоохранения планирует за следующие три года закупить вакцин от коронавируса на почти 8 млрд гривен. Этого хватит для приобретения более 26 млн доз.
Об этом пишет экспертная организация StateWatch после анализа бюджетного запроса Минздрава по программе вакцинации населения в 2022—2024 годах.
Ведомство планирует ежегодно тратить на вакцинацию 2,6 млрд гривен. Ежегодно планируется вакцинация 4,4 млн человек двумя дозами — то есть примерно 13% взрослого населения.
Эксперты отмечают, что правительство должно пересмотреть собственную коммуникационную кампанию по вакцинации, адаптировать ее под различные слои населения и активно развенчивать фейки.
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