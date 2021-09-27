Виборча комісія Німеччини оголосила попередні результати парламентських виборів: партія Меркель програла

Федеральна виборча комісія вранці 27 вересня оприлюднила попередні результати парламентських виборів у Німеччині.

Результати підрахунку опубліковані на офіційному сайті.

Згідно з ними, переможцем виборів стала Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів, партія Меркель — блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом — набрала 24,1%.

Також пʼятивідсотковий барʼєр подолали партія «Союз-90 / Зелені» — 14,8% голосів, «Вільна демократична партія» (ВДП) — 11,5%, і «Альтернатива для Німеччини» — 10,3%.

Явка на виборах в Німеччині становила 76,6%.