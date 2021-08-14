Меркель після відходу з посади канцлера отримуватиме €15 тисяч пенсії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель буде щомісяця отримувати приблизно €15 тисяч пенсії після відходу з посади.
Про це повідомляє німецьке видання The Pioneer з посиланням на підрахунки німецького Союзу платників податків.
Такий розмір пенсії обумовлений її давнім членством у Бундестазі (з 1990 року), а потім на посту федерального міністра і канцлера (з 2005 року).
Таким чином, Меркель отримає майже половину своєї нинішньої зарплати. Наразі канцлер заробляє трохи понад €35 тисяч на місяць. Як і всі колишні канцлери і колишні федеральні президенти, Меркель отримає право на посаду, також у неї буде власне бюро з двома референтами, секретарем і водієм.
- Нинішній канцлер Німеччини, політик від Християнського демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель, яка очолює уряд країни 16 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.
- Потенційним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини можуть стати кандидат від партії «Зелених» Анналена Бербок, кандидат від ХДС Армін Лашет та чинний віцеканцлер Олаф Шольц. Вибори відбудуться 26 вересня 2021 року.