Меркель після відходу з посади канцлера отримуватиме €15 тисяч пенсії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель буде щомісяця отримувати приблизно €15 тисяч пенсії після відходу з посади.

Про це повідомляє німецьке видання The Pioneer з посиланням на підрахунки німецького Союзу платників податків.

Такий розмір пенсії обумовлений її давнім членством у Бундестазі (з 1990 року), а потім на посту федерального міністра і канцлера (з 2005 року).

Таким чином, Меркель отримає майже половину своєї нинішньої зарплати. Наразі канцлер заробляє трохи понад €35 тисяч на місяць. Як і всі колишні канцлери і колишні федеральні президенти, Меркель отримає право на посаду, також у неї буде власне бюро з двома референтами, секретарем і водієм.