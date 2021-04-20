Партія Меркель затвердила кандидата на посаду канцлера Німеччини

Правлячий у Німеччині блок Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) затвердив кандидатуру лідера обʼєднання, який поведе його на вибори восени цього року.

Про це пише Deutsche Welle.

Потенційним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини у разі перемоги стане 60-річний Армін Лашет. На екстреному засіданні більшість членів федерального правління ХДС проголосували за те, щоб кандидатом у канцлери став саме Лашет. Його кандидатуру підтримав 31 учасник таємного онлайн-голосування (77,5%). Решта голосів дісталися лідеру партії ХСС, премʼєр-міністру землі Баварія Маркусу Зедеру.

Зедер вже привітав колегу. «Я тримаю дане мною раніше слово», — сказав він і повідомив, що вже зателефонував Лашету із привітаннями.