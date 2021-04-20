Партия Меркель утвердила кандидата на пост канцлера Германии

Правящий в Германии блок Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) утвердил кандидатуру лидера объединения, который поведет его на выборы осенью этого года.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Потенциальным сменщиком Ангелы Меркель на посту канцлера Германии может стать 60-летний Армин Лашет. На экстренном заседании большинство членов федерального правления ХДС проголосовало за то, чтобы кандидатом в канцлеры ФРГ стал именно Лашет. Его кандидатуру поддержал 31 участник тайного онлайн-голосования (77,5%). Остальные голоса достались лидеру партии ХСС, премьер-министру земли Бавария Маркусу Зедеру.
Зедер уже поздравил колегу. «Я держу данное мною ранее слово», — сказал он и сообщил, что уже позвонил Лашету с поздравлениями.
- Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.
- Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения избирательного съезда.
- Парламентские выборы в Германии запланированы на 26 сентября.