Партия Меркель утвердила кандидата на пост канцлера Германии

Правящий в Германии блок Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) утвердил кандидатуру лидера объединения, который поведет его на выборы осенью этого года.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Потенциальным сменщиком Ангелы Меркель на посту канцлера Германии может стать 60-летний Армин Лашет. На экстренном заседании большинство членов федерального правления ХДС проголосовало за то, чтобы кандидатом в канцлеры ФРГ стал именно Лашет. Его кандидатуру поддержал 31 участник тайного онлайн-голосования (77,5%). Остальные голоса достались лидеру партии ХСС, премьер-министру земли Бавария Маркусу Зедеру.

Зедер уже поздравил колегу. «Я держу данное мною ранее слово», — сказал он и сообщил, что уже позвонил Лашету с поздравлениями.