Правящая партия в Германии определилась с преемником Меркель

Правящая партия в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) выступила в поддержку своего лидера, премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета в качестве следующего претендента на пост канцлера страны.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье рассказал, что именно Лашет пользуется наибольшей поддержкой среди ведущих деятелей ХДС.
В то же время окончательное решение об определении кандидата в канцлеры будет принято позже, поскольку у Лашета появился конкурент — это лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер. Он публично объявил, что заинтересован принять участие во внутреннем голосовании за этот пост. Именно блок ХДС/ХСС уже длительное время руководит Германией. Сама же Ангела Меркель — член партии ХДС.
В этом блоке большинство мест принадлежит именно ХДС, а потому для победы Зедеру нужно будет заручиться благосклонностью не только своих однопартийцев, но и коллег из соседней политсилы. В частности, публично в поддержку Зедера уже выступила берлинская ячейка ХДС. В целом в Германии Зедер популярнее Лашета, и большинство немцев хотели бы видеть именно его на посту канцлера.
Член партии ХСС всего дважды за всю историю существования ХДС/ХСС был кандидатом в канцлеры, и оба раза неудачно. В 1980 году Франц Йозеф Штраус не смог сбросить коалиционное правительство Гельмута Шмидта, а в 2002 году, несмотря на одинаковое количество голосов после парламентских выборов, Эдмунд Штойбер не стал канцлером — в стране сформировалась коалиция во главе с членом Социал-демократической партии Герхардом Шредером.
- Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.
- Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения избирательного съезда.
- Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера Германии консерваторы утвердят в январе после того, как Армина Лашета избрали председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно возросла в масштабах всей страны во время пандемии.