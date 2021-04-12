Правящая партия в Германии определилась с преемником Меркель

Правящая партия в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) выступила в поддержку своего лидера, премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета в качестве следующего претендента на пост канцлера страны.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье рассказал, что именно Лашет пользуется наибольшей поддержкой среди ведущих деятелей ХДС.

В то же время окончательное решение об определении кандидата в канцлеры будет принято позже, поскольку у Лашета появился конкурент — это лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер. Он публично объявил, что заинтересован принять участие во внутреннем голосовании за этот пост. Именно блок ХДС/ХСС уже длительное время руководит Германией. Сама же Ангела Меркель — член партии ХДС.

В этом блоке большинство мест принадлежит именно ХДС, а потому для победы Зедеру нужно будет заручиться благосклонностью не только своих однопартийцев, но и коллег из соседней политсилы. В частности, публично в поддержку Зедера уже выступила берлинская ячейка ХДС. В целом в Германии Зедер популярнее Лашета, и большинство немцев хотели бы видеть именно его на посту канцлера.

Член партии ХСС всего дважды за всю историю существования ХДС/ХСС был кандидатом в канцлеры, и оба раза неудачно. В 1980 году Франц Йозеф Штраус не смог сбросить коалиционное правительство Гельмута Шмидта, а в 2002 году, несмотря на одинаковое количество голосов после парламентских выборов, Эдмунд Штойбер не стал канцлером — в стране сформировалась коалиция во главе с членом Социал-демократической партии Герхардом Шредером.