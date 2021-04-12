Главы правительств крупнейших земель Германии заявили о планах баллотироваться на пост канцлера

Два премьер-министра крупнейших федеральных земель Германии объявили о планах баллотироваться в канцлеры на предстоящих выборах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Возглавить правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) хотят главы правительств Северного Рейна — Вестфалии и Баварии Армин Лашет и Маркус Зедер.

На пресс-конференции руководства фракции ХДС/ХСС Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с Зедером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера.

По словам Зедера, если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится. Он также отметил, что разговор с Лашетом был открытым и дружеским, но не носил заключительного характера. Зедер добавил, что общей целью является сохранение единства в обеих партиях.

Пока неясно, когда именно ХДС/ХСС примет решение о кандидате в канцлеры. 12 апреля состоятся раздельные заседания президиумов обеих партий.

Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера Германии консерваторы примут в январе после того, как Армина Лашета избрали председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии.