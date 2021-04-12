Главы правительств крупнейших земель Германии заявили о планах баллотироваться на пост канцлера

Два премьер-министра крупнейших федеральных земель Германии объявили о планах баллотироваться в канцлеры на предстоящих выборах.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Возглавить правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) хотят главы правительств Северного Рейна — Вестфалии и Баварии Армин Лашет и Маркус Зедер.
На пресс-конференции руководства фракции ХДС/ХСС Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с Зедером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера.
По словам Зедера, если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится. Он также отметил, что разговор с Лашетом был открытым и дружеским, но не носил заключительного характера. Зедер добавил, что общей целью является сохранение единства в обеих партиях.
Пока неясно, когда именно ХДС/ХСС примет решение о кандидате в канцлеры. 12 апреля состоятся раздельные заседания президиумов обеих партий.
Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера Германии консерваторы примут в январе после того, как Армина Лашета избрали председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии.
- Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.
- Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.