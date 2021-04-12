Премʼєр-міністри найбільших земель Німеччини оголосили про плани балотуватися на посаду канцлера

Два премʼєр-міністри найбільших федеральних земель Німеччини оголосили про плани балотуватися в канцлери на майбутніх виборах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очолити правлячий блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) хочуть глави урядів Північного Рейну — Вестфалії Армін Лашет та Баварії Маркус Зедер.

На пресконференції керівництва фракції ХДС/ХСС Лашет повідомив, що цьому рішенню передувала довга розмова з Зедером, під час якого обидва заявили про свою готовність стати кандидатами на пост канцлера.

Зедер зазначив, що розмова з Лашетом була «відкритою і дружньою», але не виглядала остаточною. Зедер додав, що загальною метою є збереження єдності в обох партіях.

Поки неясно, коли саме ХДС/ХСС ухвалить рішення про кандидата в канцлери. 12 квітня відбудуться окремі засідання президій обох партій.

Спочатку очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера Німеччини консерватори затвердять у січні після того, як Арміна Лашета обрали головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери все частіше називають і баварського премʼєра, популярність якого значно зросла в масштабах усієї країни під час пандемії.