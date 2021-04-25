Кандидатка в канцлери Німеччини Бербок поки не бачить Україну в НАТО через конфлікт із Росією

Кандидатка на пост канцлера Німеччини від партії «Зелених» Анналена Бербок заявила, що не бачить Україну в НАТО, поки триває конфлікт із Росією.

Про це вона сказала в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, повідомляє «Європейська правда».

Бербок наголосила, що тепер найголовніше — посилити тиск на Росію для забезпечення дотримання Мінських домовленостей та стабілізації ситуації. А кроки щодо вступу в Північноатлантичний альянс, на її думку, «заздалегідь нереальні».

«Послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи. Сюди також належить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні», — заявила Бербок.

Також журналіст спитав у неї, чи підтримає вона у разі призначення канцлером надання Україні летальної зброї, проте вона не відповіла прямо. «Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше — забезпечити виконання Мінських домовленостей вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території. Також вона вкрай потребує більше коштів на повітряну розвідку», — сказала Бербок.

Разом з тим кандидатка на пост канцлера наголосила, що німецький уряд повинен відмовитися від підтримки російського газопроводу «Північний потік — 2».

Зазначимо, Deutsche Welle пише, що Бербок має «непогані шанси» стати новим канцлером Німеччини. За даними опитувань, партія «Зелених» стабільно посідає друге місце і всього на 3—5% відстає від лідера — правлячого консервативного блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС). Цю партію на вибори поведе Армін Лашет.

Парламентські вибори в Німеччині заплановані на 26 вересня. Нинішній канцлер Німеччини, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни понад 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.