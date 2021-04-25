Кандидат в канцлеры Германии Бербок пока не видит Украину в НАТО из-за конфликта с Россией

Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленых» Анналена Бербок заявила, что не видит Украину в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией.

Об этом она сказала в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, сообщает «Европейская правда».

Бербок отметила, что сейчас самое главное — усилить давление на Россию для обеспечения соблюдения Минских договоренностей и стабилизации ситуации. А шаги по вступлению в Североатлантический альянс, по ее мнению, «заранее нереальные».

«Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании», — заявила Бербок.

Также журналист спросил у нее, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставление Украине летального оружия, однако она не ответила прямо. «Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное — обеспечить выполнение Минских договоренностей уже сейчас. Миссия наблюдателей от ОБСЕ требует доступа ко всем частям оккупированной Россией территории. Также она крайне нуждается в средствах для воздушной разведки», — сказала Бербок.

Вместе с тем кандидат на пост канцлера подчеркнула, что немецкое правительство должно отказаться от поддержки российского газопровода «Северный поток — 2».

Отметим, Deutsche Welle пишет, что Бербок имеет «неплохие шансы» стать новым канцлером Германии. По данным опросов, партия «Зеленых» стабильно занимает второе место и всего на 3—5% отстает от лидера — правящего консервативного блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС). Эту партию на выборы поведет Армин Лашет.

Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в Бундестаг.