Избирательная комиссия Германии объявила предварительные результаты парламентских выборов: партия Меркель проиграла

Федеральная избирательная комиссия утром 27 сентября обнародовала предварительные результаты парламентских выборов в Германии.
Результаты подсчета опубликованы на официальном сайте.
Согласно им, победителем выборов стала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов, партия Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом — набрала 24,1%.
Также пятипроцентный барьер преодолели партия «Союз-90/Зеленые» — 14,8% голосов, «Свободная демократическая партия» (СвДП) — 11,5% и «Альтернатива для Германии» — 10,3%.
Явка на выборах в Германии составила 76,6%.
- Действующий канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании. После ухода с поста Меркель будет получать ежемесячно €15 тысяч пенсии.
- Рейтинг консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС упал до рекордного уровня. За предыдущий месяц блок потерял 7% поддержки, готовность проголосовать за него выражали всего около 20% немцев.