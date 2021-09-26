Парламентские выборы в Германии: экзитполы объявили предварительные результаты

В Германии завершилось голосование на выборах в Бундестаг.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные результатов экзитполов, кандидат в канцлеры Германии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет и представитель от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц получают примерно одинаковое количество голосов избирателей — по 25%.