В Германии социал-демократы впервые за 15 лет обошли по рейтингу партию Меркель. До выборов — меньше месяца

Почти за месяц до парламентских выборов в Германии Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за много лет обошла в соцопросе правящий союз консерваторов Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом пишет Deutsche Welle.

Такие данные приводит исследование социологического института Forsa, сделанные для немецкой медиагруппы RTL.

Немецкие социал-демократы получили 23% поддержки избирателей, тогда как за ХДС/ХСС отдали свои голоса 22% опрошенных. По сравнению с предыдущей неделей, СДПГ набрала на два процентных пункта больше, тогда как консерваторы потеряли один процент. Таким образом, социал-демократы впервые за почти 15 лет — с 2006-го — опередили христианских демократов. А рейтинг ХДС/ХСС в 22%, по данным Forsa, является худшим в истории исследований этого социологического института, основанного в 1984 году.

Партия «Союз 90/Зеленые» при этом опустилась в опросе один процент — до 18% и занимает сейчас третье место в предвыборном рейтинге. Свободная демократическая партия (СвДП), по-прежнему получает 12% голосов опрошенных, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 10%, а партия «Левые» — 6%.