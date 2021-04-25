В Германии «зеленые» впервые стали лидерами предвыборных опросов

Партия зеленых в Германии впервые стала лидером предвыборной гонки и обошла правящий блок ХДС/ХСС.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Kantar, пишет Интерфакс.

Согласно результатам опроса, на парламентских выборах «зеленые» могут рассчитывать на 28% голосов, тогда как рейтинг блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС снизился до 27%.

За социал-демократов готовы проголосовать 13% опрошенных, за праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» — 10%, а за либеральную «Свободную демократическую партию» — 9%.

«Зеленые» пользуются популярностью в крупных городах, в частности Берлине и Гамбурге. Их рейтинг вырос после выдвижения на пост канцлера Армина Лашета от ХДС/ХСС.

Если «зеленые» смогут победить и сформировать коалицию, тогда блок Меркель окажется в оппозиции, а кандидат от «зеленых» Анналена Бербок может стать следующим канцлером Германии.