В Германии «зеленые» впервые стали лидерами предвыборных опросов

Партия зеленых в Германии впервые стала лидером предвыборной гонки и обошла правящий блок ХДС/ХСС.
Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Kantar, пишет Интерфакс.
Согласно результатам опроса, на парламентских выборах «зеленые» могут рассчитывать на 28% голосов, тогда как рейтинг блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС снизился до 27%.
За социал-демократов готовы проголосовать 13% опрошенных, за праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» — 10%, а за либеральную «Свободную демократическую партию» — 9%.
«Зеленые» пользуются популярностью в крупных городах, в частности Берлине и Гамбурге. Их рейтинг вырос после выдвижения на пост канцлера Армина Лашета от ХДС/ХСС.
Если «зеленые» смогут победить и сформировать коалицию, тогда блок Меркель окажется в оппозиции, а кандидат от «зеленых» Анналена Бербок может стать следующим канцлером Германии.
- Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в Бундестаг.