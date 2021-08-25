У Німеччині соціал-демократи вперше за 15 років обійшли за рейтингом партію Меркель. До виборів — менш як місяць

Майже за місяць до парламентських виборів у Німеччині Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за багато років обійшла в соцопитуванні правлячий союз консерваторів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Про це пише Deutsche Welle.

Такі дані наводить дослідження соціологічного інституту Forsa, зроблені для німецької медіагрупи RTL.

Німецькі соціал-демократи отримали 23% підтримки виборців, тоді як за ХДС/ХСС віддали свої голоси 22% опитаних. Порівняно з попереднім тижнем, СДПН набрала на два відсоткові пункти більше, тоді як консерватори втратили один відсоток. Таким чином, соціал-демократи вперше за майже 15 років — з 2006-го — випередили християнських демократів. А рейтинг ХДС/ХСС у 22%, за даними Forsa, є найгіршим за історію досліджень цього соціологічного інституту, заснованого в 1984 році.

Партія «Союз 90/Зелені» при цьому опустилася в опитуванні на один відсоток — до 18% і займає наразі третє місце в передвиборчому рейтингу. Вільна демократична партія (ВДП), як і раніше, отримує 12% голосів опитаних, «Альтернатива для Німеччини» (АдН) — 10%, а партія «Ліві» — 6%.