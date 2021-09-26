«Талібан» звинуватив Таджикистан у втручанні в справи Афганістану і пригрозив «протидією»

Рух «Талібан» звинуватив Таджикистан у втручанні у внутрішні справи Афганістану.
Про це заявив виконувач обов’язків заступника голови уряду Афганістану Абдул Гані Барадар в ефірі телеканалу Al-Jazeera.
«Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія», — сказав він.
Ймовірно, заява Барадара є реакцією на виступ президента Таджикистану Емомалі Рахмона на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якого той наголосив на дестабілізації ситуації в регіоні після приходу до влади талібів.
«Афганістан знову стоїть на шляху до перетворення на майданчик формування міжнародного тероризму», — зазначив Рахмон.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», а от жінок, попри обіцянки, там немає.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Згодом бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення вад.
- 24 вересня Мінфін США видав дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом «Талібан» й угрупованням «Мережа Хаккані».