США дозволили фінансові операції з «Талібаном» для гуманітарних потреб

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом «Талібан» й угрупованням «Мережа Хаккані», яке є союзником талібів.
Про це повідомили в Мінфіні США.
Як зазначається, одна з ліцензій дає можливість уряду США та низці міжнародних організацій, включно з ООН, укладати угоди з талібами, якщо вони спрямовані на задоволення гуманітарних потреб афганського населення в умовах кризи.
Інша ліцензія дозволяє проводити операції, повʼязані з експортом товарів першої необхідності: продуктів харчування, медикаментів, вакцин і обладнання.
Водночас у Мінфіні США наголосили, що санкції проти «Талібану», «Мережі Хаккані» та інших терористичних угруповань продовжать діяти.
- У серпні США заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у Сполучених Штатах, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів і золотом.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», а от жінок, попри обіцянки, там немає.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Згодом бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.