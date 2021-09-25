В Афганістані таліби публічно підвісили труп на підйомному крані — так вони попереджають злочинців

В Афганістані бойовики руху «Талібан» на міській площі підвісили труп на підйомному крані. Інцидент стався у суботу, 25 вересня, у місті Герат.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.
За словами чоловіка, який керує аптекою на краю площі, спочатку посадовці «Талібану» привезли чотири тіла на центральну площу, а потім перевезли трьох з них в інші частини міста для загального огляду. Бойовики розповіли, що цих чотирьох упіймали цього ж дня за участь у викраденні батька та сина, їх вбили поліцейські у перестрілці.
«Мета цієї акції — попередити всіх злочинців, щоб ніхто більше не наважився на такий злочин», — заявив AP в інтервʼю на площі командир талібів, який не представився.
Зазначимо, що перед цим таліби заявили, що готуються відновити публічні страти й ампутації кінцівок, які колись проводили на спортивному стадіоні Кабулу.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення пороків. Крім того, бойовики заборонили дівчатам ходити до середньої школи, а жінкам-вчителям — працювати.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.