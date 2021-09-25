В Афганистане талибы публично подвесили труп на подъемном кране — так они предупреждают преступников

В Афганистане боевики движения «Талибан» на городской площади подвесили труп на подъемном кране. Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, в городе Герат.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

По словам мужчины, который руководит аптекой на краю площади, сначала чиновники «Талибана» привезли четыре тела на центральную площадь, а затем перевезли трех из них в другие части города для всеобщего обозрения. Боевики рассказали, что этих четырех поймали в этот же день за участие в похищении отца и сына, их убили полицейские в перестрелке.

«Цель этой акции — предупредить всех преступников, чтобы никто больше не решился на такое преступление», — заявил AP в интервью на площади командир талибов, который не представился.

Отметим, что перед этим талибы заявили, что готовятся возобновить публичные казни и ампутации конечностей, которые когда-то проводили на спортивном стадионе Кабула.