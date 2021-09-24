В Афганистане «Талибан» восстанавливает публичные казни и ампутации конечностей

После захвата власти в Афганистане талибы готовятся возобновить публичные казни и ампутации конечностей, которые раньше проводили на спортивном стадионе Кабула.

Об этом сообщил лидер радикального движения «Талибан», передает Associated Press.

«Отрубание рук совершенно необходимо для безопасности», — заявил мулла Норуддин Тураби, который ранее руководил Министерством по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

Теперь же он отвечает за тюрьмы. Во время предыдущего правления «Талибана» осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять «кровавые деньги» и позволить преступнику остаться в живых.

А вот осужденным за кражу тогда ампутировали руки и/или ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Отвечая на вопрос журналистов, Тураби отбросил возмущения против таких наказаний, сказав, что благодаря этому «у них была полная безопасность во всех частях страны».

«Все критиковали нас за наказание на стадионе, но мы ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана», — добавил Тураби.

По его словам, теперь преступления будут рассматривать в суде, в том числе женщины, однако основой законов Афганистана будет Коран, поэтому наказания, которые практиковались до 2001 года, восстановят.