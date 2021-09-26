«Талибан» обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана и пригрозил «противодействием»

Движение «Талибан» обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар в эфире телеканала Al-Jazeera.
«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — сказал он.
Вероятно, заявление Барадара является реакцией на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов.
«Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма», — отметил Рахмон.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», а вот женщин, несмотря на обещания, там нет.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Впоследствии боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков.
- 24 сентября Минфин США выдал две лицензии на ограниченные финансовые транзакции с радикальным движением «Талибан» и группировкой «Сеть Хаккани».