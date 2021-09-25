На вибори мера Харкова зареєстрували шість кандидатів. Блок Кернеса висунув на цю посаду Терехова

Харківська міська територіальна комісія зареєструвала на вибори мера Харкова шість кандидатів, а одному відмовила.
Про це у коментарі Інтерфаксу розповіла очільниця комісії Олена Матвієнко.
«Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили», — повідомила вона.
Наразі комісія зареєструвала:
- колишнього суддю апеляційного суду Володимира Плетнєва (Партія Шарія);
- колишнього нардепа Михайла Добкіна (самовисуванець);
- очільника обласної організації «Нацкорпусу» Костянтина Немічева (самовисуванець);
- депутата Харківської облради від ОПзЖ Валерія Говорова (самовисуванець);
- колишнього депутата Харківської міськради від Партії регіонів Дмитра Мариніна (самовисуванець);
- члена партії «Наш край» Олександра Кондрусика (самовисуванець).
Також провела конференцію партія «Блок Кернеса — Успішний Харків». На цій конференції делегати ухвалили рішення висунути у мери міста чинного виконувача обов’язків мера Ігоря Терехова. Тепер він повинен подати документи до територіальної комісії.
- 2 січня 2021 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту, і Рада призначила вибори на 31 жовтня.
- Партія «Слуга народу», найімовірніше, не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. Причина — «немає сильної кандидатури».