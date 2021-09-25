На вибори мера Харкова зареєстрували шість кандидатів. Блок Кернеса висунув на цю посаду Терехова

Харківська міська територіальна комісія зареєструвала на вибори мера Харкова шість кандидатів, а одному відмовила.

Про це у коментарі Інтерфаксу розповіла очільниця комісії Олена Матвієнко.

«Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили», — повідомила вона.

Наразі комісія зареєструвала:

колишнього суддю апеляційного суду Володимира Плетнєва (Партія Шарія);

колишнього нардепа Михайла Добкіна (самовисуванець);

очільника обласної організації «Нацкорпусу» Костянтина Немічева (самовисуванець);

депутата Харківської облради від ОПзЖ Валерія Говорова (самовисуванець);

колишнього депутата Харківської міськради від Партії регіонів Дмитра Мариніна (самовисуванець);

члена партії «Наш край» Олександра Кондрусика (самовисуванець).

Також провела конференцію партія «Блок Кернеса — Успішний Харків». На цій конференції делегати ухвалили рішення висунути у мери міста чинного виконувача обов’язків мера Ігоря Терехова. Тепер він повинен подати документи до територіальної комісії.