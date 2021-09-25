На выборы мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов. Блок Кернеса выдвинул на эту должность Терехова

Харьковская городская территориальная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Харькова шесть кандидатов, а одному отказали.
Об этом в комментарии Інтерфаксу рассказала руководитель комиссии Елена Матвиенко.
«Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали», — сообщила она.
Сейчас комиссия зарегистрировала:
- бывшего судью апелляционного суда Владимира Плетнева (Партия Шария);
- бывшего нардепа Михаила Добкина (самовыдвиженец);
- главу областной организации «Нацкорпуса» Константина Немичева (самовыдвиженец);
- депутата Харьковского облсовета от ОПзЖ Валерия Говорова (самовыдвиженец);
- бывшего депутата Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрия Маринина (самовыдвиженец);
- члена партии «Наш край» Александра Кондрусика (самовыдвиженец).
Также провела конференцию партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков». На этой конференции делегаты приняли решение выдвинуть в мэры города действующего исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Теперь он должен подать документы в территориальную комиссию.
- 2 января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент, и Рада назначила выборы на 31 октября.
- Партия «Слуга народа», скорее всего, не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса. Причина — «нет сильной кандидатуры».