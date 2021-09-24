В Харькове на должность мэра баллотируются уже пять кандидатов

На пост мэра Харькова претендуют уже пять кандидатов, трое из которых 23 сентября подали документы на регистрацию в Харьковскую территориальную избирательную комиссию.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, документы подали депутат от Партии Шария Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Говоров.

Также известно, что первыми документы на регистрацию в комиссию подали лидер харьковского центра «Нацкорпуса», самовыдвиженец Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.