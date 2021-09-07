«Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова

Партия «Слуга народа» с большой очевидностью не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября в связи с смертью Геннадия Кернеса. Причина — «нет сильной кандидатуры».
Об этом на брифинге вечером 6 сентября заявили глава партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арахамия.
«Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать [кандидата в мэры Харькова], потому что нет сильной кандидатуры. Да, скорее всего, с большой вероятностью наша партийная организация не будет выдвигать», — заявил Арахамия.
Корниенко же допускает, что депутаты городского или других местных советов будут выдвигаться, но как самовыдвиженцы: они сами будут отвечать за свою программу и не смогут использовать партийную символику.
«Кого будем поддерживать? Будем анализировать, проводить опросы среди наших избирателей. Будем говорить, что поддерживаем честные гонки, члены комиссии будут на страже законности этого процесса», — добавил Корниенко.
- 2 января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент, и Рада назначила выборы на 31 октября.