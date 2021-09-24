У Харкові на посаду мера балотуються вже пʼять кандидатів

На посаду мера Харкова претендують уже пʼять кандидатів, троє з яких 23 вересня подали документи на реєстрацію в Харківську територіальну виборчу комісію.
Про це повідомляє Укрінформ.
Так, документи подали депутат від Партії Шарія Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин і депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи — За життя» Валерій Говоров.
Також відомо, що першими документи на реєстрацію в комісію подали лідер харківського центру «Нацкорпусу», самовисуванець Костянтин Немічев і колишній мер Харкова Михайло Добкін.
- 2 січня 2021 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту, і Рада призначила вибори на 31 жовтня.
- Партія «Слуга народу», найімовірніше, не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. Причина — «немає сильної кандидатури».