Суд в окупованому Криму залишив під вартою братів Ахтемових — фігурантів справи про «диверсію на газопроводі»

Так званий «Верховний суд» в окупованому Криму 24 вересня залишив під вартою братів Асана й Азіза Ахтемових, яких російські слідчі підозрюють у «диверсії на газопроводі» під Сімферополем. Вони залишаться під вартою до 2 листопада.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

6 вересня «Київський районний суд» Сімферополя ухвалив взяти під варту Нарімана Джеляла й братів Ахтемових на 2 місяці. У четвер, 24 вересня, відбулися засідання, внаслідок «суд» залишив у силі рішення про взяття під варту кримськотатарських активістів.

Слухачів і родичів під час суду над Асаном Ахтемовим в будівлю суду не пустили. Як повідомив адвокат Айдер Азаматов, засідання пройшло в закритому режимі. Підсудний не брав участі у засіданні, тому що перебуває на карантині. Адвокат заперечував проти розгляду скарги без участі підсудного, проте «суд» ухвалив рішення продовжити процес.

Азіз Ахтемов також залишиться під вартою. Апеляційну скаргу на запобіжний захід «суддя» «Верховного суду» Криму Олексій Козирєв залишив без задоволення. Засідання також пройшло в закритому режимі, Азіз долучився до розгляду справи по відеозв’язку.