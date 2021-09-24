Суд в оккупированном Крыму оставил под стражей братьев Ахтемовых — фигурантов дела о «диверсии на газопроводе»

Так называемый «Верховный суд» в оккупированном Крыму 24 сентября оставил под стражей братьев Асана и Азиза Ахтемовых, которых российские следователи подозревают в «диверсии на газопроводе» под Симферополем. Они останутся под стражей до 2 ноября.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

6 сентября «Киевский районный суд» Симферополя постановил взять под стражу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых на 2 месяца. В четверг, 24 сентября, состоялись заседания, в результате «суд» оставил в силе решение о заключении под стражу крымскотатарских активистов.

Слушателей и родственников во время суда над Асаном Ахтемовым в здание не пустили. Как сообщил адвокат Айдер Азаматов, заседание прошло в закрытом режиме. Подсудимый не участвовал в заседании, так как находится на карантине. Адвокат возразил против рассмотрения жалобы без участия подсудимого, однако «суд» принял решение продолжить процесс.

Азиз Ахтемов также останется под стражей. Апелляционную жалобу о мере пресечения «судья» «Верховного суда» Крыма Алексей Козырев оставил без удовлетворения. Заседание также прошло в закрытом режиме. Азиз присоединился к рассмотрению дела по видеосвязи.