Суд в оккупированном Крыму оставил под стражей братьев Ахтемовых — фигурантов дела о «диверсии на газопроводе»

Так называемый «Верховный суд» в оккупированном Крыму 24 сентября оставил под стражей братьев Асана и Азиза Ахтемовых, которых российские следователи подозревают в «диверсии на газопроводе» под Симферополем. Они останутся под стражей до 2 ноября.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
6 сентября «Киевский районный суд» Симферополя постановил взять под стражу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых на 2 месяца. В четверг, 24 сентября, состоялись заседания, в результате «суд» оставил в силе решение о заключении под стражу крымскотатарских активистов.
Слушателей и родственников во время суда над Асаном Ахтемовым в здание не пустили. Как сообщил адвокат Айдер Азаматов, заседание прошло в закрытом режиме. Подсудимый не участвовал в заседании, так как находится на карантине. Адвокат возразил против рассмотрения жалобы без участия подсудимого, однако «суд» принял решение продолжить процесс.
Азиз Ахтемов также останется под стражей. Апелляционную жалобу о мере пресечения «судья» «Верховного суда» Крыма Алексей Козырев оставил без удовлетворения. Заседание также прошло в закрытом режиме. Азиз присоединился к рассмотрению дела по видеосвязи.
- 3 и 4 сентября ФСБ РФ в Крыму задержала заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, а также активистов Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Им предъявлены обвинения в диверсии на газопроводе, а 10 сентября ФСБ переквалифицировала дело Джеляла на более тяжкое обвинение.
- В ФСБ России утверждают, что «диверсию организовало Главное Управление Разведки (ГУР) Министерства обороны Украины».
- Власти Украины связывают задержание и аресты крымскотатарских активистов с саммитом «Крымской платформы», который состоялся 23 августа.
- Требования освободить пятерых задержанных крымчан выразили МИД Украины, украинские правозащитные организации и Госдепартамент США.