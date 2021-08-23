«Крымская платформа»: в Кремле назвали саммит в Киеве «чрезвычайно недружественным» по отношению к России

В Кремле считают саммит «Крымской платформы», который состоялся в Киеве 23 августа, «чрезвычайно недружественным» в отношении России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — рассказал он.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Кремле отношение к саммиту «Крымской платформы» — однозначное и охарактеризовал мероприятие как «антироссийское».
- Саммит «Крымской платформы» начался 23 августа. В нем принимают участие представители 46 стран. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Саммит открыл президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления он рассказал, что с начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове и призвал Россию исправить историческую ошибку и подписать декларацию об осуждении аннексии полуострова.
- Страны-участницы «Крымской платформы» также приняли совместную декларацию, в которой осудили милитаризацию и нарушения прав на оккупированном полуострове.