«Крымская платформа»: в Кремле назвали саммит в Киеве «чрезвычайно недружественным» по отношению к России

В Кремле считают саммит «Крымской платформы», который состоялся в Киеве 23 августа, «чрезвычайно недружественным» в отношении России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — рассказал он.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Кремле отношение к саммиту «Крымской платформы» — однозначное и охарактеризовал мероприятие как «антироссийское».