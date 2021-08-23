«Кримська платформа»: у Кремлі назвали саміт у Києві «надзвичайно недружнім» щодо Росії

У Кремлі вважають саміт «Кримської платформи», який відбувся в Києві 23 серпня, «надзвичайно недружнім» щодо Росії. Про це розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.
«Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього щодо нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму», — розповів він.
Речник Путіна підкреслив, що у Кремлі ставлення до саміту «Кримської платформи» — однозначне і охарактеризував захід як «антиросійський».
- Саміт «Кримської платформи» розпочався 23 серпня. В ньому беруть участь представники 46 країн. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- Саміт відкрив президент України Володимир Зеленський. Під час виступу він розповів, що від початку окупації Криму Росія утричі збільшила військову присутність на півострові та закликав Росію виправити історичну помилку та підписати декларацію про засудження анексії півострова.
- Країни-учасниці «Кримської платформи» також ухвалили спільну декларацію, у якій засудили мілітаризацію та порушення прав на окупованому півострові.