«Кримська платформа»: у Кремлі назвали саміт у Києві «надзвичайно недружнім» щодо Росії

У Кремлі вважають саміт «Кримської платформи», який відбувся в Києві 23 серпня, «надзвичайно недружнім» щодо Росії. Про це розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.

«Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього щодо нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму», — розповів він.

Речник Путіна підкреслив, що у Кремлі ставлення до саміту «Кримської платформи» — однозначне і охарактеризував захід як «антиросійський».