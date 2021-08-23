Рада обратилась к международным организациям за поддержкой «Крымской платформы»

В понедельник, 23 августа, Верховная Рада во время внеочередной сессии приняла проект постановления (№ 5775) с обращением к международным организациям о поддержке «Крымской платформы» и противодействия агрессии России.

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.

Обращение Верховной Рады адресовано ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

В документе напоминают о существующих решениях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Европы о незаконной попытке аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Также Верховная Рада призывает Генеральную Ассамблею ООН, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Европарламент принять резолюции о поддержке «Крымской платформы», мировое сообщество — продолжать политику непризнания попытки аннексии РФ, а государства-партнеры «Крымской платформы» — поддержать создание межпарламентского координационного совета «Крымская платформа».

Полный текст постановления доступен на сайте парламента по этой ссылке.