Замах на Шефіра: у МВС спрогнозували вірогідність затримання нападника і пояснили, чому він стріляв по водію

Кілер, який вчинив замах на помічника президента Сергія Шефіра, стріляв у водія, щоби той зупинив автомобіль, а після цього зловмисник зміг би вбити пасажирів.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телепрограми «Право на владу».

«Завданням кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, зʼїжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там перебуває», — розповів він.