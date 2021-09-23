Покушение на Шефира: в МВД спрогнозировали вероятность задержания нападавшего и объяснили, почему он стрелял по водителю

Киллер, который совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира, стрелял в водителя, чтобы тот остановил автомобиль, а после этого злоумышленник смог бы убить пассажиров.
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телепрограммы «Право на власть».
«Задачей киллера было сначала стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно убить всех, кто там находится», — рассказал он.
По словам Геращенко, это объясняет, почему первые пули попали в переднюю часть автомобиля.
Также он отметил, что целью нападавших было «запугать и сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить близких ему людей».
В то же время советник главы МВД предположил, что правоохранителям не удастся найти нападавших на Шефира.
«В таких случаях я могу сказать, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти киллера. Конечно, мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат. Но мы сделаем для этого все возможное», — сказал он.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ на инцидент пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.