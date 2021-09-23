Покушение на Шефира: в МВД спрогнозировали вероятность задержания нападавшего и объяснили, почему он стрелял по водителю

Киллер, который совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира, стрелял в водителя, чтобы тот остановил автомобиль, а после этого злоумышленник смог бы убить пассажиров.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телепрограммы «Право на власть».

«Задачей киллера было сначала стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно убить всех, кто там находится», — рассказал он.