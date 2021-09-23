У Білорусі заявили про затримання чоловіка, який постачав зброю через кордон і мав убити високопосадовців. У справі є «український слід»

У Білорусі заявили про затримання підозрюваного в постачанні зброї через кордон та нібито підготовці вбивства депутата Олега Гайдукевича і «керівників високого рангу», якого завербував «якийсь Олег з України».

Про це з посиланням на заяву заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека в ефірі державного телеканалу «Беларусь 1» пише Zerkalo.io.

За його словами, на чоловіка вийшли під час розслідування замаху на Гайдукевича. Згідно з даними КДБ, подружжя Віталій та Ольга Войтехович, їхній син Владислав і його дружина Анастасія нібито кинули в будинок три пляшки із запальною сумішшю.

Затриманий — Сергій Анатолійович Соколов, під час допиту він розповідає, що на початку березня йому запропонував зустрітися в одному з кафе Києва «якийсь Олег з України». За домовленістю з ним Соколов мав «для боротьби з режимом» організувати в Білорусі два схрони з боєприпасами, вибухівкою та вогнепальною зброєю, які він повинен був купити у даркнеті.