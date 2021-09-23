В Беларуси заявили о задержании мужчины, который поставлял оружие через границу и должен был убить чиновников. В деле есть «украинский след»

В Беларуси заявили о задержании подозреваемого в поставках оружия через границу и якобы подготовке убийства депутата Олега Гайдукевича и «руководителей высокого ранга», которого завербовал «некий Олег из Украины».

Об этом со ссылкой на заявление заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычека в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» пишет Zerkalo.io.

По его словам, на мужчину вышли в ходе расследования покушения на Гайдукевича. Согласно данным КГБ, супруги Виталий и Ольга Войтехович, их сын Владислав и его жена Анастасия якобы бросили в дом три бутылки с зажигательной смесью.

Задержанный — Сергей Анатольевич Соколов, во время допроса он рассказывает, что в начале марта ему предложил встретиться в одном из кафе Киева «некий Олег из Украины». По договоренности с ним Соколов «для борьбы с режимом» должен был организовать в Беларуси два схрона с боеприпасами, взрывчаткой и огнестрельным оружием, которые он должен был купить в даркнете.

Как отмечается, деньги на покупку оружия Соколову оставляли третьи лица в его автомобиле, что, как и все остальное, финансировалось «иностранными заказчиками».

В КГБ утверждают, что Соколов действовал автономно, придерживался конспирации, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, «чтобы дать отпор силовикам в случае задержания».

Также утверждается, что во время задержания Соколова у него обнаружили «список потенциальных жертв — по меньшей мере два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга, узнаваемые медийные персоны».

Сейчас против Соколова открыто уголовное производство по ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. В то же время в КГБ не исключают, что дело могут переквалифицировать. Задержанный находится в СИЗО КГБ и дает показания.