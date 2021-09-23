Голова «Нафтогазу» Вітренко: Росія шантажує Європу для запуску «Північного потоку — 2» і штучно поглиблює дефіцит газу

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко вважає, що Росія штучно поглиблює дефіцит на європейському ринку та веде прямий шантаж задля комерційного запуску газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок — ціни на газ в Європі б’ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний потік — 2», — зазначив він.

Юрій Вітренко додав, що російський монополіст «Газпром» вже зараз у змозі суттєво наростити поставки газу до ЄС через Україну. Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.