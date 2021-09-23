Глава «Нафтогаза» Витренко: Россия шантажирует Европу для запуска «Северного потока — 2» и искусственно усиливает дефицит газа

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия искусственно усиливает дефицит на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток — 2», — отметил он.
Юрий Витренко добавил, что российский монополист «Газпром» уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину. Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.
«Тогда европейские контрагенты «Газпрома» смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что «Газпром» это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть «Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины», — добавил председатель правления «Нафтогаза».
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Ими Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Об этом же заявил и Владимир Путин.
- В конце августа цены на газ в Европе установили рекорд, впервые превысив $600 за тысячу кубометров. Главная причина высоких цен заключается в низких запасах газа в европейских хранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета. «Газпром» не увеличил темпы закачки газа в хранилища и продажи на спот-рынке накануне запуска газопровода «Северный поток — 2».
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».