Глава «Нафтогаза» Витренко: Россия шантажирует Европу для запуска «Северного потока — 2» и искусственно усиливает дефицит газа

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия искусственно усиливает дефицит на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток — 2», — отметил он.

Юрий Витренко добавил, что российский монополист «Газпром» уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину. Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.