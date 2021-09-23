В Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу зафіксували 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 2 305 пацієнтів, а 123 —померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 070 людей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях та місті Києві (467).
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 370 425 випадків COVID-19. При цьому 55 284 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 237 973 — одужали.
Також за добу 144 768 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 91 615 людей, а повністю імунізовані — 53 153.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози — 5 299 317.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.
- З 23 вересня на всій території України буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів («жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.