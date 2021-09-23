В Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 370 425 випадків COVID-19. При цьому 55 284 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 237 973 — одужали.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях та місті Києві (467).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя .

В Україні за добу зафіксували 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 2 305 пацієнтів, а 123 —померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 070 людей.

Також за добу 144 768 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 91 615 людей, а повністю імунізовані — 53 153.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози — 5 299 317.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.