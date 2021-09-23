В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 305 пациентов, а 123 — умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 070 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и городе Киеве (467).
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 370 425 случаев COVID-19. При этом 55 284 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 237 973 — выздоровели.
Также за сутки 144 768 человек вакцинировано против COVID-19, первую дозу получили 91 615 человек, а полностью иммунизированы — 53 153.
С начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 299 317.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.
- С 23 сентября на всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.