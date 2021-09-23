В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 305 пациентов, а 123 — умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 070 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и городе Киеве (467).

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 370 425 случаев COVID-19. При этом 55 284 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 237 973 — выздоровели.