За добу в Україні виявили понад 5 тисяч випадків COVID. Вакцинувалися близько 110 тисяч людей

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 355 805 випадків COVID-19, 55 056 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 233 573 — одужали.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях і в Києві (399).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя .

В Україні зафіксували 5 159 нових випадків COVID-19. Водночас 2 156 пацієнтів одужали, а 137 померли від ускладнень захворювання . Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 086 людей.

Також за добу 108 736 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 62 909 людей, а повністю імунізовані — 45 827.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 198 661.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом були невакциновані.