За добу в Україні виявили понад 5 тисяч випадків COVID. Вакцинувалися близько 110 тисяч людей

В Україні зафіксували 5 159 нових випадків COVID-19. Водночас 2 156 пацієнтів одужали, а 137 померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 086 людей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях і в Києві (399).
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 355 805 випадків COVID-19, 55 056 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 233 573 — одужали.
Також за добу 108 736 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 62 909 людей, а повністю імунізовані — 45 827.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 198 661.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом були невакциновані.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.